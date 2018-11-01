Луценко: санкційний список РФ не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко зазначив, що не був у РФ з 90-х років і не планує їхати до Росії

Санкційний список Російської Федерації не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко у Львові на зустрічі із студентами Католицького університету, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, оприлюднений сьогодні Росією санкційний список проти 322 українців і 68 компаній є "чистим піар-ходом російського керівництва для створення серед підданих Російської Імперії враження, що вони ще щось можуть у цьому світі".

"Я би сильно не придавав значення цьому списку, я думаю, що він не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала. Ми на своїй землі і що думає про це Кремль мене меньше всього цікавить", - заявив він.

Луценко, проти якого РФ запровадила санкції, зазначив, що не був у РФ з 90-х років і не планує їхати до Росії.

"Якщо Путіну завадив цей список - це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим налякає - навряд чи. Конкретно щодо мене. Я перевірив чи є у списку. З задоволенням побачив, що є. Значить я на правильному шляху. На територію РФ я не заїжджав з 90-х років і не планую відвідувати цю імперію, яка фактично оголосила війну цивілізованому людству. Чи думають вони якось мені дошкулити у міжнародному плані? Можливо. Так це ж не в перший раз. На мене Янукович збирається подати в суд. Є якісь позови від наших втікачів в Ізраїлі, Італії. Якщо я є в списку неугодних Путіна, Януковича, або їм подібних діячів, для мене це просто предмет внутрішнього переконання, що ми робимо все правильно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній.