МИД Украины прокомментировал российский санкционный список

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В МИД отметили, что Украина предпримет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают санкционный список Российской Федерации как продолжение агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление ведомства.

В МИД отметили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию и они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей.

"Оправдание государством-агрессором своих действий является надуманным и манипулятивным, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", - отмечается в заявлении.

"Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", - добавили в МИД.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал санкционный список Российской Федерации свидетельством неконструктивной позиции РФ.

Порошенко отметил, что вместо того, чтобы вводить санкции, России надо сделать простую вещь - уйти из Украины, забрать свое оружие. Он также добавил, что санкционный список РФ - это "свидетельство неконструктивной позиции РФ, что они не собираются имплементировать Минск, забрать свои войска".

Добавим, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, санкционный список Российской Федерации не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала.