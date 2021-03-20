Катастрофа МАУ: Україна висловила свою позицію щодо звіту Ірану

Україна донесла офіційну позицію щодо оприлюдненого Іраном технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ біля Тегерану. Трагедія сталась 8 січня 2020 року.

Про це йдеться в на сторінці українського МЗС у Facebook.

Зазначається, що звіт кінець-кінцем не дає відповідь на ключові питання: що стало причиною аварії та як цього уникнути в майбутньому.

“У своєму виступі на Раді організації представник України в ІКАО Андрій Шевченко підкреслив, що документ не відповідає вимогам Чиказької конвенції”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що Україна домагатиметься правди й відповідальності для винних.

Раніше міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ зробила спільну заяву щодо публікації Іраном остаточного звіту. Афганістан, Канада, Швеція, Україна та Британія ретельно вивчать цей документ.

17 березня Іран опублікував остаточний звіт щодо розслідування катастрофи МАУ. В Тегерані заявили, що український літак був знищений через помилку оператора протиповітряної оборони. Оператор визначив літак як "ворожу ціль".