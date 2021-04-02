ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Катастрофа МАУ: Україна має намір "створити проблеми" для Ірану

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 14:41
Катастрофа МАУ: Україна має намір "створити проблеми" для Ірану Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") українська сторона має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами можуть створити проблеми для Тегерана, щоб той став більш відкритим.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона зацікавлена в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. У той же час поки Іран намагається "ухилитися від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".

"Слідство має тривати. Ми не зупинимося, поки в цій трагічній історії не переможе справедливість", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що оскільки Іран самостійно не може домогтися справедливості, Київ налаштований зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими причетними до трагедії країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану та спонукати його зайняти чесну позицію".

Нагадаємо, в березні Іран опублікував фінальний звіт щодо катастрофи МАУ, проте Україна висловила невдоволення, оскільки документ не дає відповідь на ключові питання.

Раніше канадське CBC News з посиланням на записи розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфа заявило, що літак МАУ могли збити не випадково.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак було випадково визначено як "ворожу ціль". В результаті загинуло 176 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України катастрофа Іран Дмитро Кулеба
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів