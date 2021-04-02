Катастрофа МАУ: Україна має намір "створити проблеми" для Ірану
У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") українська сторона має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами можуть створити проблеми для Тегерана, щоб той став більш відкритим.
Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, українська сторона зацікавлена в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. У той же час поки Іран намагається "ухилитися від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".
"Слідство має тривати. Ми не зупинимося, поки в цій трагічній історії не переможе справедливість", - зазначив Кулеба.
Він також підкреслив, що оскільки Іран самостійно не може домогтися справедливості, Київ налаштований зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими причетними до трагедії країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану та спонукати його зайняти чесну позицію".
Нагадаємо, в березні Іран опублікував фінальний звіт щодо катастрофи МАУ, проте Україна висловила невдоволення, оскільки документ не дає відповідь на ключові питання.
Раніше канадське CBC News з посиланням на записи розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфа заявило, що літак МАУ могли збити не випадково.
Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак було випадково визначено як "ворожу ціль". В результаті загинуло 176 осіб.