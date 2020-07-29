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Угорщина збереже вето на засіданнях Україна-НАТО, - посол

Київ, Середа 29 липня 2020 18:16
Угорщина збереже вето на засіданнях Україна-НАТО, - посол
Фото: Іштван Ийдярто (wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, для зняття вето "необхідно повернутися до політики", яка була до прийняття трьох законів

Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Країна вимагає "забезпечити права" нацменшин.

Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ийдярто в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для зняття вето "необхідно повернутися до політики", яка була до прийняття трьох законів.

"Зрозуміло, Угорщина не рада цьому вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але поки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми повинні зберігати його... Ми хотіли зробити дуже серйозний сигнал, що щось не так з правами меншин в Україні, і вона повинна повернутися до політики, яку вона вела до прийняття закону "Про освіту", закону "Про вищу освіту" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це три закони, які різко критикувалися угорською стороною", - сказав Ийдярто.

Він додав, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей в Альянсі показала, що у країни не було наміру заблокувати український шлях в НАТО.

"Я думаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях в НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО та України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість у зв'язку з ситуацією з правами меншин в Україні", - заявив він.

Як повідомляло РБК-Україна, новий закон про права нацменшин представлять після місцевих виборів.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

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