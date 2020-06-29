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У МЗС назвали терміни зустрічі Зеленського і Орбана

Новини » Політика     29.06.2020 - 16:35
У МЗС назвали терміни зустрічі Зеленського і Орбана
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Терміни зустрічі обговорили під час засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розповів, що зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутись в кінці липня. Це обговорили під час засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Про це Василь Боднар розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час комісії міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петеро Сійярто також домовилися сприяти проведенню в найближчі тижні двох додаткових комісій - з національних меншин і питань освіти.

Також буде вжито заходів для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури.

"Сам факт проведення комісії після семи років перерви - це вже певний поштовх. Міністри особисто погодили і підписали відповідний протокол", - наголосив Боднар.

Також він зазначив, що одним зі способів розв'язання питання забезпечення прав національних меншин у сфері освіти є вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації рекомендації Венеціанської комісії щодо розробки нового закону про національні меншини.

Нагадаємо, для зустрічі лідерів України та Угорщини - Володимира Зеленського та Віктора Орбана - треба виконати дві умови.

Зазначимо, переведення угорських шкіл на українську мову призвело до міжнародного скандалу і блокування засідань Україна-НАТО з боку Угорщини; саме вирішення цих питань Будапешт називає умовою подальших контактів Києва з Альянсом на рівні міністерств.

Крім того, Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Володимир ЗеленськийМЗСВиктор Орбан
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