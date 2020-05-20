Зеленський про вирішення конфлікту з Угорщиною: підпишемо меморандум

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що нацменшини повинні знати державну мову

Президент України Володимир Зеленський розповів, як він планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною. Зеленський має намір підписати меморандум з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це глава держави розповів під час прес-конференції, присвяченій річниці президентства, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, для вирішення мовного конфлікту з Угорщиною він планує підписати меморандум, який би зміг врегулювати ситуацію. Глава держави додав, що сподівається найближчим часом вирішити це питання.

"Пан Орбан протягом року шукає зі мною зустріч. Я сказав, що готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, щоб ми підписали меморандум всього: і безпекової ситуації, поваги, меморандум поваги до історії. У нас непрості поки відносини з Угорщиною, але я думаю ми це питання найближчим часом вирішимо", - заявив він.

При цьому глава держави наголосив, що хоч для багатьох жителів України українська мова не є рідною, але всі громадяни повинні знати державну мову.

"Кожна людина повинна знати мову. Для багатьох українців не рідна, наприклад, в Берегово, але вони повинні знати українську мову. З Угорщиною, з якої у нас багато років немає відносин і вони блокують членство і в ЄС, і в НАТО, саме через питання історичної спадщини й питання мови", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує здійснити візит в Україну, щоб зустрітися з Зеленським після завершення пандемії коронавірусу. Дати візиту сторони планують узгодити після закінчення пандемії.

Крім того, у жовтні минулого року угорський прем'єр Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України.

Автор: Дмитро Левицький