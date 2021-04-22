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МЗС Росії про дзвінки Кулеби: треба все-таки дзвонити в Донецьк і Луганськ

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 17:06
МЗС Росії про дзвінки Кулеби: треба все-таки дзвонити в Донецьк і Луганськ Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Україна

Українським дипломатам для того, щоб обговорювати врегулювання на Донбасі, треба дзвонити не в Москву, а безпосередньо в окуповані Донецьк і Луганськ. У Росії впевнені, що це "буде ефективно".

Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Зокрема, вона закликала Україну в черговий раз припинити нібито військову ескалацію на Донбасі.

"Дуже радують нескінченні скарги київських дипломатів, представників офіційних структур про те, що в Москві не беруть їх телефонні дзвінки, не беруть телефонні трубки. Все це нібито заважає їм працювати. Ось виходячи з цього, з ситуації, яка складається, їм дзвонити все-таки треба в Донецьк і Луганськ. Буде своєчасно, правильно і ефективно", - заявила Захарова.

Зазначимо, її реакція стала відповіддю на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров не відповів на запит про переговори. Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді.

Крім того, днями президент України Володимир Зеленський запропонував російському президенту Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі. Сьогодні у Путіна відповіли, що він сам дасть відповідь на цю пропозицію.

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