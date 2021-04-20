Кулеба заявив, що намагався поговорити з Лавровим, але йому не відповіли
Глава МЗС РФ Сергій Лавров не відповів на запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби провести телефонну розмову. Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді.
Про це в ході прес-конференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я запросив розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим кілька місяців тому, але безрезультатно", - сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запитував телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але відповідь з Москви не було отримано.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, що подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак в Кремлі не відповіли.
Відзначимо, Дмитро Кулеба раніше заявив, що лише Москва займається ескалацією на Донбасі. Це відповідальність винятково Росії, а не України і РФ, підкреслив він.
Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ньому наголошується зрив мирних зусиль по врегулюванню ситуації на сході України.