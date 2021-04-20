Кулеба заявив, що намагався поговорити з Лавровим, але йому не відповіли

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не відповів на запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби провести телефонну розмову. Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді.

Про це в ході прес-конференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я запросив розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим кілька місяців тому, але безрезультатно", - сказав Кулеба. Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запитував телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але відповідь з Москви не було отримано.