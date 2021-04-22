ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД России о звонках Кулебы: надо все-таки звонить в Донецк и Луганск

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 17:06
МИД России о звонках Кулебы: надо все-таки звонить в Донецк и Луганск Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

Украинским дипломатам для того, чтобы обсуждать урегулирование на Донбассе, нужно звонить не в Москву, а напрямую в оккупированные Донецк и Луганск. В России уверены, что это "будет эффективно".

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, она призвала Украину в очередной раз прекратить якобы военную эскалацию на Донбассе.

"Очень радуют бесконечные жалобы киевских дипломатов, представителей официальных структур о том, что в Москве не берут их телефонные звонки, не берут телефонные трубки. Все это якобы мешает им работать. Вот исходя из этого, из ситуации, которая складывается, им звонить все-таки надо в Донецк и Луганск. Будет своевременно, правильно и эффективно", - заявила Захарова.

Отметим, ее реакция стала ответом на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров не ответил на запрос о переговорах. Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Сегодня у Путина ответили, что он сам даст ответ на это предложение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донецк Луганск Дмитрий Кулеба
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше