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"Не за адресою": у Москві відреагували на дзвінок Кулеби Лаврову

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 17:17
"Не за адресою": у Москві відреагували на дзвінок Кулеби Лаврову Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба дзвонив главі МЗС РФ Серегею Лаврову, коли останнього не було в Москві. Він запитував розмову по Донбасу.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерела в Москві.

За словами співрозмовника, Кулеба до того ж дзвонив "не за адресою". Український дипломат хотів обговорити тему Донбасу. У Москві стверджують, що для цього "треба говорити з ЛНР і ДНР".

Раніше Кулеба заявив, що намагався поговорити з Лавровим, але йому не відповіли. Запит російській стороні було направлено кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте в Кремлі не відповіли.

Нагадаємо, Кулеба вважає, що одним з перших знаків деескалації на Донбасі буде повторне зобов'язання Російської Федерації дотримуватися перемир'я.

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