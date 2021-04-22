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Путін сам дасть відповідь на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі, - Кремль

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 12:40
Путін сам дасть відповідь на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі, - Кремль Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію українського лідера Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. Російський президент відповідь дасть сам.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну провести переговори на Донбасі.

"Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне", - заявив Пєсков.

Зазначимо, Зеленський запропонував "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Український лідер запропонував зустріч на тлі стягування російських військ до кордону України. Розвідка повідомляє про високий рівень воєнної загрози через такі дії РФ.

Разом з тим, НАТО, США та ЄС висловлюють підтримку Україні і закликають Росію прибрати війська.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації.

Раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.

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