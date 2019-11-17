МЗС Росії прокоментувало передачу захоплених українських кораблів

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ "ніколи не заперечувала можливості повернення українській стороні кораблів", захоплених у листопаді 2018 року. Про це повідомляють росЗМІ.

МЗС РФ стверджує, що "ще в червні цього року посольство України було поінформовано про наявні в рамках російського законодавства можливостях, що Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські буксири Sapfir, Titan і Hajdamaka, йдуть зустрічати три захоплених Росією військових корабля, обігнули південний берег окупованого Криму.

Як відомо, захоплені в Керченській протоці українські кораблі передадуть Києву в понеділок, 18 листопада. переданої інформації Прикордонним управлінням ФСБ Російської Федерації з Криму, кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями.

17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями.