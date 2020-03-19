ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС попередили: сьогодні Австрія частково закриє кордони з Німеччиною

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 21:21
У МЗС попередили: сьогодні Австрія частково закриє кордони з Німеччиною
Ілюстративне фото (flickr)

В'їхати до Австрії можна лише за наявності довідки про відсутність коронавірусу

Сьогодні опівночі Австрія вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини через пандемію коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у Facebook.

В’їхати до Австрії зі сторони Німеччини можна буде лише за наявності спеціальногої довідки.

"В'їхати зможуть лише ті, хто надасть медичну довідку, видану не пізніше, ніж 4 дні тому, про відсутність зараження на вірус німецькою чи англійською мовами. Будь ласка, врахуйте цю інформацію при плануванні подорожі через Австрію", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, учора президентський борт доправив з Австрії в Україну 33 українців, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Раніше повідомлялося,що у МЗС назвали можливі шляхи повернення українців додому з Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном, у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Коронавірус в Україні і світі: головні новини 19 березня Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20
Новини України МЗСАвстріяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся