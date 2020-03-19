У МЗС попередили: сьогодні Австрія частково закриє кордони з Німеччиною

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В'їхати до Австрії можна лише за наявності довідки про відсутність коронавірусу

Сьогодні опівночі Австрія вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини через пандемію коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у Facebook.

В’їхати до Австрії зі сторони Німеччини можна буде лише за наявності спеціальногої довідки.

"В'їхати зможуть лише ті, хто надасть медичну довідку, видану не пізніше, ніж 4 дні тому, про відсутність зараження на вірус німецькою чи англійською мовами. Будь ласка, врахуйте цю інформацію при плануванні подорожі через Австрію", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, учора президентський борт доправив з Австрії в Україну 33 українців, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Раніше повідомлялося,що у МЗС назвали можливі шляхи повернення українців додому з Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном, у зв'язку з пандемією коронавіруса.