Україна планує евакуювати понад 35 тисяч громадян з-за кордону

Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Евакуацію планують провести 175 рейсами

Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном, у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, евакуація українських громадян планується 175 рейсами.

"Мова йде про евакуацію 35 479 громадян 175 рейсами", - заявив Криклій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пропозиція про виділення коштів з держрезерву на евакуацію громадян України буде оброблено протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що 18 березня з Відня (Австрія) вилетить літак з евакуйованими українцями. Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх в Україну.

Також РБК-Україна писало, що за межами країни 12 українців лікуються від коронавіруса. Зокрема, громадяни України проходять лікування в Німеччині - 5, Італії - 2, Польщі - 2, Молдови - 1, ОАЕ - 1, Домініканській Республіці - 1. Ще 744 українця знаходяться на карантині за межами України.