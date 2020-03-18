З Австрії евакуювали 33 українців

Фото: аеропорт "Бориспіль" (president.gov.ua)

На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ

Літак президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зазначається, що спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких - 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.

Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. Вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.

Крім того, авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії. В українському посольстві в Чехії заявили, що додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.