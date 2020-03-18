ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Австрії евакуювали 33 українців

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 22:53
З Австрії евакуювали 33 українців
Фото: аеропорт "Бориспіль" (president.gov.ua)

На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ

Літак президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зазначається, що спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких - 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.

Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. Вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.

Крім того, авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси для евакуації українських громадян з Чехії. В українському посольстві в Чехії заявили, що додаткові рейси відбудуться 22 і 24 березня.

В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня
Новини України евакуаціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся