В МИД предупредили: сегодня Австрия частично закроет границы с Германией

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Въехать в Австрию можно только при наличии справки об отсутствии коронавируса

Сегодня в полночь Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Facebook.

Въехать в Австрию со стороны Германии можно будет только при наличии специальной справки.

"Въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках. Пожалуйста, учтите эту информацию при планировании путешествия через Австрию", - подчеркнули в МИД.

Напомним, вчера президентский борт доставил из Австрии в Украину 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Ранее сообщалось,что в МИД назвали возможные пути возвращения украинцев домой из Германии.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом, в связи с пандемией коронавируса.