ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД предупредили: сегодня Австрия частично закроет границы с Германией

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:21
В МИД предупредили: сегодня Австрия частично закроет границы с Германией
Иллюстративное фото (flickr)

Въехать в Австрию можно только при наличии справки об отсутствии коронавируса

Сегодня в полночь Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Facebook.

Въехать в Австрию со стороны Германии можно будет только при наличии специальной справки.

"Въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках. Пожалуйста, учтите эту информацию при планировании путешествия через Австрию", - подчеркнули в МИД.

Напомним, вчера президентский борт доставил из Австрии в Украину 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Ранее сообщалось,что в МИД назвали возможные пути возвращения украинцев домой из Германии.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом, в связи с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: главные новости 19 марта Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 20
Новости Украины МИД УкраиныАвстрияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь