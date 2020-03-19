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У МЗС розповіли, як українці можуть повернутися з Німеччини

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 16:43
У МЗС розповіли, як українці можуть повернутися з Німеччини
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

На 21 та 24 березня призначені додаткові літаки авіакомпаній SkyUp та МАУ

У Міністерстві закордонних справ назвали можливі шляхи повернення українців додому через обмеження у зв’язку з карантином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС у Facebook.

Найшвидше та найпростіше дістатися додому можна буде авіарейсами МАУ у суботу 21 березня та SkyUp у вівторок 24 березня.

У МЗС повідомили, що німецько-польський кордон залишається закритим, а можливості транзитного переїзду через Польщу немає.

"З Німеччини до України є альтернативний транспортний коридор по маршруту: по автобану А8 через Мюнхен та А1 Зальцбург, потім територією Австрії (рух територією Австрії можливий лише через А1, інші транзитні коридори заблоковані) до Угорщини винятково через пункти пропуску Нікелсдорф- Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom)", - пояснили у Міністерстві.

Також зазначається, що на території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00 ранку.

Нагадаємо, за минулу добу до України повернулися близько 20 тис. осіб. ТАкож повідомлялося, що сьогодні Україна поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті.

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