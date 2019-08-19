МЗС Польщі заявив про позитивні сигнали з України з питання ексгумацій

Глава Міністерства закордонних Польщі Яцек Чапутович сподівається на зміну української позиції щодо заборони на проведення ексгумації поляків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чапутовича виданню Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи готовий напередодні візиту до Варшави президент Володимир Зеленський погодитися на відновлення ексгумації останків поляків в Україні, дипломат заявив:

"В цьому відношенні нам надходять деякі позитивні сигнали. Ми хотіли б відновити діалог на історичні теми".

Зазначимо, мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні було накладено два роки тому. Такою була реакція України у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах.

Обговорення про зняття заборони на ексгумацію почалися ще на початку цього року. Тоді про готовність контактувати з цього питання заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди розраховують на конкретні кроки від української сторони щодо питання ексгумацій останків поляків у відповідності з домовленостями з п'ятим президентом Петром Порошенком.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 вересня планує відвідати Польщу на запрошення Анджея Дуди.