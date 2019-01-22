Україна готова зняти мораторій на ексгумацію поляків

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Скасування мораторію можуть обговорити на наступній двосторонній зустрічі

Україна готова контактувати з Польщею з приводу відновлення пошукових та ексгумаційних робіт. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, напруженість у двосторонніх відносинах знизилася після того, як минулого тижня Конституційний суд Польщі став на бік України у суперечці щодо закону про Інститут національної пам'яті.

"Українська сторона налаштована дуже конструктивно, і ми готові спільними зусиллями підписати документи, які відкриють шлях до відновлення робіт, як на території України, так і на території Польщі", - зазначив Розенко.

На його думку, сторони повинні врахувати досвід минулих років перед відновленням ексгумацій.

"Ми повинні зробити висновки з подій, які відбулися в останні роки, і, перш за все, в майбутньому не допускати провокацій, в тому числі руйнування місць пам'яті, як на території Польщі, так і на території України. Тому діалог буде продовжено", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше в Польщі визнали неконституційними терміни "українські націоналісти" і "Східна Малопольща" в законі про Інститут національної пам'яті.

Зазначимо, навесні минулого року Польща не бачила виконання Україною домовленостей про ексгумацію тіл поляків.