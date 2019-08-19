МИД Польши заявил о позитивных сигналах из Украины по вопросу эксгумаций

Глава Министерства иностранных Польши Яцек Чапутович надеется на изменение украинской позиции касательно запрета на проведение эксгумации поляков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Чапутовича изданию Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос, готов ли накануне визита в Варшаву президент Владимир Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков в Украине, дипломат заявил:

"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы".

Отметим, мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине был наложен два года назад. Такой была реакция Украины в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Обсуждения о снятии запрета на эксгумацию начались еще в начале этого года. Тогда о готовности контактировать по этому вопросу заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.



Ранее РБК-Украина сообщало, что в канцелярии президента Польши Анджея Дуды рассчитывают на конкретные шаги от украинской стороны в вопросе эксгумаций останков поляков в соответствии с договоренностями с пятым президентом Петром Порошенко.



Напомним, президент Владимир Зеленский 1 сентября планирует посетить Польшу по приглашению Анджея Дуды.