ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС Польщі заявив про позитивні сигнали з України з питання ексгумацій

Новини » Політика    19.08.2019 - 12:23
МЗС Польщі заявив про позитивні сигнали з України з питання ексгумацій
Фото: Яцек Чапутович (Rzeczpospolita)

Польща бажає відновити діалог на історичні теми

Глава Міністерства закордонних Польщі Яцек Чапутович сподівається на зміну української позиції щодо заборони на проведення ексгумації поляків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чапутовича виданню Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи готовий напередодні візиту до Варшави президент Володимир Зеленський погодитися на відновлення ексгумації останків поляків в Україні, дипломат заявив:

"В цьому відношенні нам надходять деякі позитивні сигнали. Ми хотіли б відновити діалог на історичні теми".

Зазначимо, мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні було накладено два роки тому. Такою була реакція України у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах.

Обговорення про зняття заборони на ексгумацію почалися ще на початку цього року. Тоді про готовність контактувати з цього питання заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди розраховують на конкретні кроки від української сторони щодо питання ексгумацій останків поляків у відповідності з домовленостями з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 вересня планує відвідати Польщу на запрошення Анджея Дуди.

Польща сподівається на прорив у двосторонніх відносинах після візиту Зеленського
Новини України УкраїнаПольшаистория
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся