МЗС Польщі заявив про позитивні сигнали з України з питання ексгумацій

Фото: Яцек Чапутович (Rzeczpospolita)

Польща бажає відновити діалог на історичні теми

Глава Міністерства закордонних Польщі Яцек Чапутович сподівається на зміну української позиції щодо заборони на проведення ексгумації поляків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чапутовича виданню Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи готовий напередодні візиту до Варшави президент Володимир Зеленський погодитися на відновлення ексгумації останків поляків в Україні, дипломат заявив:

"В цьому відношенні нам надходять деякі позитивні сигнали. Ми хотіли б відновити діалог на історичні теми".

Зазначимо, мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні було накладено два роки тому. Такою була реакція України у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах.

Обговорення про зняття заборони на ексгумацію почалися ще на початку цього року. Тоді про готовність контактувати з цього питання заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди розраховують на конкретні кроки від української сторони щодо питання ексгумацій останків поляків у відповідності з домовленостями з п'ятим президентом Петром Порошенком.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 вересня планує відвідати Польщу на запрошення Анджея Дуди.