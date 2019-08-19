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МИД Польши заявил о позитивных сигналах из Украины по вопросу эксгумаций

Новости » Политика    19.08.2019 - 12:23
МИД Польши заявил о позитивных сигналах из Украины по вопросу эксгумаций
Фото: Яцек Чапутович (Rzeczpospolita)

Польша желает восстановить диалог по историческим темам

Глава Министерства иностранных Польши Яцек Чапутович надеется на изменение украинской позиции касательно запрета на проведение эксгумации поляков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Чапутовича изданию Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос, готов ли накануне визита в Варшаву президент Владимир Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков в Украине, дипломат заявил:

"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы".

Отметим, мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине был наложен два года назад. Такой была реакция Украины в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Обсуждения о снятии запрета на эксгумацию начались еще в начале этого года. Тогда о готовности контактировать по этому вопросу заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в канцелярии президента Польши Анджея Дуды рассчитывают на конкретные шаги от украинской стороны в вопросе эксгумаций останков поляков в соответствии с договоренностями с пятым президентом Петром Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 сентября планирует посетить Польшу по приглашению Анджея Дуды.

Польша надеется на прорыв в двусторонних отношениях после визита Зеленского
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