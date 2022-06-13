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МЗС Польщі про візит Шольца і Макрона до Києва: головне, щоб не тиснули на Зеленського

Фото: заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач (gov PL marcin przydacz)
Автор: Валерія Поліщук

Президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може піти на користь візит в Україну. Він, можливо, змінить їхнє ставлення до війни.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Побачимо, який ефект матиме ця поїздка, коли вона дійсно відбудеться", - заявив він.

За словами Пшидача, на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля візит в Україну справив велике враження. Він підкреслив, що на початку російського вторгнення їхня позиція була неоднозначною, але "після відвідин України вони зрозуміли, що таке війна".

"Тут я не обманюю себе: ці троє європейських лідерів (Макрона, Шольца і прем'єра Італії Маріо Драгі, - ред.) однозначно змінять своє ставлення. Їхнє ставлення сьогодні, безумовно, інше. Треба працювати, щоб вони не тиснули на Володимира Зеленського з приводу будь-яких поступок. Я не розумію, чому Україна повинна щось прощати Росії. Може, якась із західних країн захоче дозволити Путіну зберегти обличчя своїм коштом?", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Раніше італійські ЗМІ назвали дату, коли можуть здійснити свій візит в Україну Шольц, Макрон і Драгі.

Зазначимо, що німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

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ФранціяГерманияПольшаЕммануель МакронОлаф Шольц