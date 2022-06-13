МИД Польши о визите Шольца и Макрона в Киев: главное, чтобы не давили на Зеленского

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу может пойти на пользу визит в Украину. Он, возможно, изменит их отношение к войне.

"Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", - заявил он.

По словам Пшидача, на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. Он подчеркнул, что в начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".

"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона, Шольца и премьера Италии Марио Драги, - ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок. Я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?", - добавил он.