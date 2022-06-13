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МИД Польши о визите Шольца и Макрона в Киев: главное, чтобы не давили на Зеленского

Фото: заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач (gov pl marcin przydacz)
Автор: Валерия Полищук

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу может пойти на пользу визит в Украину. Он, возможно, изменит их отношение к войне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", - заявил он.

По словам Пшидача, на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля визит в Украину произвел большое впечатление. Он подчеркнул, что в начале российского вторжения их позиция была неоднозначной, но "после посещения Украины они поняли, что такое война".

"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона, Шольца и премьера Италии Марио Драги, - ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок. Я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать России. Может, какая-то из западных стран захочет позволить Путину сохранить лицо за свой счет?", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.

Ранее итальянские СМИ назвали дату, когда могут осуществить свой визит в Украину Шольц, Макрон и Драги.

Отметим, что немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

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ФранцияГерманияПольшаЭммануэль МакронОлаф Шольц