Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.

Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.