МЗС Польщі про візит Шольца і Макрона до Києва: головне, щоб не тиснули на Зеленського

Президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може піти на користь візит в Україну. Він, можливо, змінить їхнє ставлення до війни.

"Побачимо, який ефект матиме ця поїздка, коли вона дійсно відбудеться", - заявив він.

За словами Пшидача, на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля візит в Україну справив велике враження. Він підкреслив, що на початку російського вторгнення їхня позиція була неоднозначною, але "після відвідин України вони зрозуміли, що таке війна".

"Тут я не обманюю себе: ці троє європейських лідерів (Макрона, Шольца і прем'єра Італії Маріо Драгі, - ред.) однозначно змінять своє ставлення. Їхнє ставлення сьогодні, безумовно, інше. Треба працювати, щоб вони не тиснули на Володимира Зеленського з приводу будь-яких поступок. Я не розумію, чому Україна повинна щось прощати Росії. Може, якась із західних країн захоче дозволити Путіну зберегти обличчя своїм коштом?", - додав він.