Лукашенко допускає авіасполучення з Кримом: це питання пропрацьовують
Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняв питання авіасполучення з Кримом. За словами Лукашенка, після закриття українського неба білоруси не мають можливості їздити в Крим.
Про це йшлося під час розмови Лукашенка з журналістами, передає "Пул первого".
"Я задав Путіну це питання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили та літали. Щоб не загострювати це питання, ми через Україну (їздили в Крим - ред.), хто на автомобілі, хто потягом, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим", - наголосив він.
Лукашенко зазначив, що питання польотів з Білорусі в Крим вже пропрацьовується з Росією.
"Сьогодні я хотів би запитати у (президента України - ред.) Зеленського, якщо є бажання полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна - ред.) влаштували цю "канитель", цю провокацію", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, Україна заборонила білоруським літакам заходити в український повітряний простір, тому авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в українські міста.
Після цього у Кремлі розповіли, що Лукашенко і Путін домовилися про нові рейси "Белавіа" в Росію, але від відповіді на питання щодо польотів з Білорусі в Крим, в адміністрації Путіна ухилилися.
Додамо, небо для білоруських літаків закрили всі сусіди Білорусі, окрім Росії. На такий крок пішли після примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста.