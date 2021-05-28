Закрите небо. У Кабміні пояснили нові санкції проти літаків з Білорусі

Кабінет міністрів України посилив " повітряні санкції " щодо білоруських авіакомпаній, їм буде заборонено використовувати повітряний простір України. Такий крок в уряді вважають необхідним для безпеки авіації та пасажирів.

Про це повідомляє прес-службі Міністерства інфраструктури у Facebook .

"З 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній "є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів".

"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерство закордонних справ України напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.