Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.
За його словами, Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і "Украероруху".
"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.
Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
Кабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про своє рішення Республіці Білорусь.
Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.
Зазначимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оцінив наслідки через закриття авіасполучення з Білоруссю.