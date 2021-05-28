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Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня

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Києва, П'ятниця 28 травня 2021 10:07
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня Фото: білоруські літаки не зможуть пролітати над територією України транзитом (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За його словами, Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і "Украероруху".

"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.

Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

Кабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про своє рішення Республіці Білорусь.

Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Зазначимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оцінив наслідки через закриття авіасполучення з Білоруссю.

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Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
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