ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд в РФ продовжив арешт ще 6 українським морякам

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 17:04
Суд в РФ продовжив арешт ще 6 українським морякам
Фото: українські моряки в РФ (ТАСС)

Загалом російський суд продовжив арешт 19 українським морякам

Лефортівський суд Москви продовжив арешт ще шістьом українським морякам, які були взяті у російський полон поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката Айдера Азаматова, російський суд продовжив арешт третій групі українських моряків, а саме - Юрію Без'язичному, Юрія Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому та Андрію Ейдеру. Таким чином, арешт продовжили вже 19 морякам.

Зазначається, що Андрію Ейдеру суд продовжив арешт до 26 жовтня, всім іншим військовополоненим морякам до 24 жовтня. Судове засідання проводилося у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський суд продовжив арешт вже 13 українським морякам. Зокрема, арешт був продовжений Василю Сороці, Андрію Артеменку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулибі, Віктору Беспальченку.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

У Кремлі заявили, що не ведуть переговори щодо обміну українських моряків Суд в РФ продовжив арешт шістьом українським морякам
Новини України Російська Федераціяарештукраинские морякиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся