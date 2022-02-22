МЗС відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ

Міністерство закордонних справ відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила. Причиною тому є проведення консультацій через визнання Путіним так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"У зв'язку з ухваленням керівництвом РФ протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР", "ДНР" тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Додамо, вже сьогодні Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР".

Крім того, Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією "ЛДНР". За його словами, цим РФ створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії.