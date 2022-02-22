Зеленський про визнання Росією "ЛДНР": юридичне підгрунтя для подальшої агресії

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією "ЛДНР". За його словами, цим РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з президентом Естонії брифінгу.

"Визнання РФ "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна", - заявив він.