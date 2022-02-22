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Зеленський про визнання Росією "ЛДНР": юридичне підгрунтя для подальшої агресії

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 12:09
Зеленський про визнання Росією "ЛДНР": юридичне підгрунтя для подальшої агресії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією "ЛДНР". За його словами, цим РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з президентом Естонії брифінгу.

"Визнання РФ "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна", - заявив він.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР".

Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Своєю чергою українська делегація в ТКГ засудила визнання Росією "ЛДНР" і зазначила, що це свідомим виходом РФ із мінських домовленостей.

Зазначимо, РБК-Україна уважно слідкує за тим, що відбувається зараз на сході України, реакції світу на події та всі можливі наслідки.

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