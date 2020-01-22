МЗС оголосило про підготовку візиту Макрона в Україну

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Підготовку візиту обговорили з послом Франції

Заступник міністра закордонних справ України під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорили підготовку візита французького президента Еммануеля Макрона в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що дата візиту не указана. Візит обговорили в контексті двостороннього діалогу у 2020 році.

"Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон домовилися про тристоронній дзвінок в форматі Україна-Франція-Німеччина щодо обговорення ситуації на Донбасі, а також про приїзд Макрона до Києва.Тоді Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Зеленського.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Він зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.