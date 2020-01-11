Зеленський і Макрон домовилися про дзвінок в форматі Україна-Франція-Німеччина

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сторони по телефону обговорять ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон домовилися про тристоронню дзвінку в форматі Україна-Франція-Німеччина з обговорення ситуації на Донбасі, а також про приїзд Макрона до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Зеленський і Макрон в телефонній розмові в суботу обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих в рамках саміту в Нормандські форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

"Володимир Зеленський поінформував президента Франції про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі. Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронню дзвінку в форматі Україна - Франція - Німеччина найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Макрон також погодився відвідати Київ на запрошення Зеленського.

Нагадаємо, в ході бесіди сторони відзначили, що швидке встановлення істини про авіакатастрофу в Ірані стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані і консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків збитого літака. Крім того, Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Макрон повідомив, що Франція вже почала формальну процедуру відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації).