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МИД объявил о подготовке визита Макрона в Украину

Новости » Политика     22.01.2020 - 16:58
МИД объявил о подготовке визита Макрона в Украину
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Подготовку визита обсудили с послом Франции

Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев.Тогда Макрон согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией. Он отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

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