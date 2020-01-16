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Макрон не вважає війну на Донбасі перешкодою відносин з Росією

Новини » Політика     16.01.2020 - 13:06
Макрон не вважає війну на Донбасі перешкодою відносин з Росією
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Про це він заявив RFI.

Макрон зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.

"Я не сказав би, що це була особлива подія серед інших. Це було достигле рішення, історичне і стратегічне переконання", - сказав президент Франції.

За його словами, "якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів", то не вистачить часу.

"Росія захопила Україну, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів, щоб (почати) рухатися вперед, то можна чекати довго", - вважає він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

До цього президент Франції зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.

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Новини України Володимир ПутінДонбасЕммануель Макрон
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