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У МЗС пояснили, чому відклали візит президента Грузії в Україну

Новини » Політика     29.11.2019 - 17:35
У МЗС пояснили, чому відклали візит президента Грузії в Україну
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Президенти країн не зустрінуться як мінімум до кінця поточного року

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, чому відклали візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомляється, взаємоприйнятні терміни візиту Зурабішвілі в Україну до кінця 2019 року не вдалося узгодити через насичені робочі графіки президентів України та Грузії.

"Українська сторона зацікавлена в підтримці високого рівня двостороннього діалогу. З цією метою розглядається питання здійснення візиту президента Грузії в Україну. Втім, враховуючи насичені робочі графіки лідерів України та Грузії не вдалося узгодити його взаємоприйнятні терміни до кінця поточного року. Ми спільно з грузинськими партнерами працюємо над підготовкою та змістовним наповненням цього візиту в наступному році", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Нагадаємо, візит президента Грузії був відкладений на прохання української сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що США збільшать фінансування програм в Україні та Грузії після скорочення внесків у загальний бюджет НАТО. Білий дім вже погодив з альянсом нову формулу внесків у загальний бюджет альянсу.

Також повідомлялося, що у Грузії звільнили затриманих під час розгону антиурядових протестів.

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