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В МИД объяснили, почему отложили визит президента Грузии в Украину

Новости » Политика     29.11.2019 - 17:35
В МИД объяснили, почему отложили визит президента Грузии в Украину
Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Президенты стран не встретятся как минимум до конца текущего года

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, почему отложили визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщается, взаимоприемлемые сроки визита Зурабишвили в Украину до конца 2019 года не удалось согласовать из-за насыщенных рабочих графиков президентов Украины и Грузии.

"Украинская сторона заинтересована в поддержке высокого уровня двустороннего диалога. С этой целью рассматривается вопрос осуществления визита президента Грузии в Украину. Впрочем, учитывая насыщенные рабочие графики лидеров Украины и Грузии не удалось согласовать его взаимоприемлемые сроки до конца текущего года. Мы совместно с грузинскими партнерами работаем над подготовкой и содержательным наполнением этого визита в следующем году", - говорится в сообщении МИД Украины.

Напомним, визит президента Грузии был отложен по просьбе украинской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что Напомним, США увеличат финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в общий бюджет НАТО. Белый дом уже согласовал с альянсом новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Также сообщалось, что в Грузии освободили задержанных во время разгона антиправительственных протестов.

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