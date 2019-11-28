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Президент Грузії відклала візит до України

Новини » Політика     28.11.2019 - 21:39
Президент Грузії відклала візит до України
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Візит був відкладений на прохання української сторони

Візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України відкладено на наступний рік на прохання української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія.Online".

Як зазначається, що раніше поширилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Грузію.

"Візит президента України запланований не був. У листопаді поточного року планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва, проте, у зв'язку з процесами в Україні, на прохання української сторони, візит відкладений на 2020 рік", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Пентагон збільшить фінансування програм в Україні та Грузії після скорочення внесків в колективний бюджет НАТО. Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики. Глава держави прийняв вірчі грамоти під час зустрічі з послами 7 листопада.

Додамо, що адміністрація президента Грузії Саломе Зурабішвілі завершила роботу над новими правилами помилування засуджених. В ході розробки документу були проведені консультації з державними структурами та експертами.

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