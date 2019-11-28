Пентагон збільшить фінансування програм в Україні та Грузії

Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Пентагон витратить кошти зекономлені від скорочення внесків в НАТО

Пентагон збільшить фінансування програм в Україна та Грузії після скорочення внесків в колективний бюджет НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив неназваний високопоставлений чиновник Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати зекономлених коштів на "інші зусилля США у сфері оборони та безпеки в Європі". Зокрема, мова йде про фінансування оборонних програм в Україні та Грузії.

Зазаначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вирішили скоротити розмір внеску в колективний бюджет НАТО. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив це після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Так, Вашингон буде сплачувати до бюджету альянсу 16% замість 22% колективного бюджету.

Крім того, Столтенберг заявляв, що країнам альянсу слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію. За словами генсека НАТО, країни-учасниці альянсу вже п'ятий рік поспіль підвищують оборонні витрати.