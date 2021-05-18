У МЗС назвали умову вивезення українців з Сектору Газа

Міністерство закордонних справ України пояснило, від чого залежить евакуація українських громадян з території Сектору Газа. Для початку евакуації необхідно, щоб між Ізраїлем та Сектором Газа припинилися обстріли.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на сторінці у Twitter .

"Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість - жінки та діти, які мешкають в анклаві. Точної дати наразі немає. Потрібен режим тиші ", - пояснив він.

Виїхати з території Сектору Газа хочуть 120 українців. До процесу евакуації, за словами представника МЗС, вже залучили міжнародні організації та сусідні держави.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам організувати термінову евакуацію українців з Сектору Газа. Евакуюють із зони конфлікту тільки тих громадян, які виявили таке бажання.

Як повідомляли РБК-Україна в МЗС, вивезення українців з Сектору Газа можуть організувати через територію Єгипту. Однак наразі маршрути репатріації громадян все ще опрацьовуються.