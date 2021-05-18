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У МЗС назвали умову вивезення українців з Сектору Газа

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 18:49
У МЗС назвали умову вивезення українців з Сектору Газа Фото: МЗС назвало умову вивезення українців з Сектору Газа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України пояснило, від чого залежить евакуація українських громадян з території Сектору Газа. Для початку евакуації необхідно, щоб між Ізраїлем та Сектором Газа припинилися обстріли.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на сторінці у Twitter.

Виїхати з території Сектору Газа хочуть 120 українців. До процесу евакуації, за словами представника МЗС, вже залучили міжнародні організації та сусідні держави.

"Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість - жінки та діти, які мешкають в анклаві. Точної дати наразі немає. Потрібен режим тиші", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам організувати термінову евакуацію українців з Сектору Газа. Евакуюють із зони конфлікту тільки тих громадян, які виявили таке бажання.

Як повідомляли РБК-Україна в МЗС, вивезення українців з Сектору Газа можуть організувати через територію Єгипту. Однак наразі маршрути репатріації громадян все ще опрацьовуються.

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