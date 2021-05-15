Понад 100 українців хочуть покинути Сектор Гази: МЗС опрацьовує безпечні маршрути
МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази, який обстрілює Ізраїль у відповідь на удари палестинських угруповань. Зараз опрацьовуються маршрути для їх безпечної евакуації.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб", - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації опрацьовують можливі маршрути репатріації. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - додав представник МЗС.
Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.
Зазначимо, у політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.