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В МИД назвали условие вывоза украинцев из Сектора Газа

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 18:49
В МИД назвали условие вывоза украинцев из Сектора Газа Фото: МИД назвал условие вывоза украинцев из Сектора Газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины объяснило, от чего зависит эвакуация украинских граждан с территории Сектора Газа. Для начала эвакуации необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на странице в Twitter.

Выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины",- пояснил он.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам организовать срочную эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Эвакуируют из зоны конфликта только тех граждан, которые изъявили такое желание.

Как сообщали РБК-Украина в МИД, вывоз украинцев из Сектора Газа могут организовать через территорию Египта. Однако пока маршруты репатриации граждан все еще прорабатываются.

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