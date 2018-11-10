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Україна закликала ЄС накласти санкції на всіх причетних до організації "виборів" в ОРДЛО

Новини » Політика    10.11.2018 - 17:25
Фото: "вибори" на Донбасі (twitter.com/dan)
Фото: "вибори" на Донбасі (twitter.com/dan)

Україна вдячна ЄС за сильну позицію про невизнання "виборів"

Україна закликає Європейський союз (ЄС) ввести санкції проти всіх, хто бере участь в організації так званих "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в ЄС Миколи Точицького в Twitter.

"Ми вдячні ЄС за сильну позицію про невизнання" виборів ", які відбудуться 11 листопада в окупованій в Росії частини Донбасу. Я закликаю наших партнерів ввести санкції проти всіх, хто бере участь в їх організації - від верхнього рівня до найнижчого рівня", - написав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росію чекає посилення міжнародних санкцій за організацію 11 листопада так званих "виборів" на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Відзначимо, що учасникам організації і проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує довічне позбавлення волі. Головним управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

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