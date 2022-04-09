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У МЗС Італії анонсували повернення дипломатів до Києва

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Рим, Субота 09 квітня 2022 11:40
У МЗС Італії анонсували повернення дипломатів до Києва Фото: глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо анонсував повернення італійських дипломатів до Києва. За його словами, це трапиться після Великодня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Після Великодня італійське посольство в Києві знову відкриється, повинна переважати дипломатія світу", - заявив глава МЗС.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні посольство Італії переїхало до Львова.

Нагадаємо, раніше про повернення дипломатичного представництва до Києва заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Також роботу посольства в Києві відновила Латвія, а посол Литва Вальдемарас Сарапінас повернувся до Києва.

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