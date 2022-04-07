ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Латвія відновила роботу посольства в Києві

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 квітня 2022 19:47
Латвія відновила роботу посольства в Києві Фото: Посольство Латвії в Україні (facebook.com/EmbassyOfLatviaInUkraine)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника МЗС.

У четвер, 7 квітня, працівники посольства відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

"Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхні самовідданість і службу", – заявив міністр.

Цього тижня Латвія понизила рівень дипломатичних взаємин із РФ. Зокрема, латвійська влада закрила генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

До слова, Фінляндія вирішила подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна Латвія Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі