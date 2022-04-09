Євросоюз повертає своє диппредставництво у Київ
Європейський союз повертає своє дипломатичне представництво в Київ. Після початку повномасштабної війни Росії проти України воно знаходилося у польському Жешуві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу зовнішньополітичної служби ЄС.
Відповідну заяву про повернення представництва зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час візиту до Києва в п’ятницю, 8 квітня.
"Цим візитом Європейський союз повертається до Києва. Я маю на увазі це буквально: наш глава нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо та тісно працювати з українською владою", - заявив Боррель.
Крім того, серед політиків, які відвідали Україну, був голова представництва ЄС Матті Маасікас. Він залишився у Києві, щоб відкрити представництво та організувати поступове повернення співробітників.
Нагадаємо, Єврокомісія пообіцяла, що сформує висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.