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В МИД Италии анонсировали возращение дипломатов в Киев

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Рим, Суббота 09 апреля 2022 11:40
В МИД Италии анонсировали возращение дипломатов в Киев Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо анонсировал возращение итальянских дипломатов в Киев. По его словам, это случится после Пасхи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"После Пасхи итальянское посольство в Киеве вновь откроется, должна преобладать дипломатия мира", - заявил глава МИД.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине посольство Италии переехало во Львов.

Напомним, ранее о возвращении дипломатического представительства в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также работу посольства в Киеве возобновила Латвия, а посол Литвы Вальдемарас Сарапинас вернулся в Киев.

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