В МИД Италии анонсировали возращение дипломатов в Киев
Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо анонсировал возращение итальянских дипломатов в Киев. По его словам, это случится после Пасхи
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"После Пасхи итальянское посольство в Киеве вновь откроется, должна преобладать дипломатия мира", - заявил глава МИД.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине посольство Италии переехало во Львов.
Напомним, ранее о возвращении дипломатического представительства в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Также работу посольства в Киеве возобновила Латвия, а посол Литвы Вальдемарас Сарапинас вернулся в Киев.
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