Посол Литви повернувся до Києва

У четвер, 7 квітня, до Києва повернувся посол Литви Вальдемарас Сарапінас. Таким чином, литовське посольство відновлює роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Посол заявив, що пишається рішенням Литви повернути його до Києва, і зазначив, що інші країни вже почали наслідувати цей приклад.

При цьому він додав, що Україна живе в умовах війни. Також він повідомив, що по всій країні багато солдатів і блокпостів.

"Багато солдатів, багато блокпостів. Фактично, країна живе в умовах війни. Думаю, це добре видно по тих кадрах, які бачив весь світ, в тому числі і литовські глядачі, кожен день бачать на своїх екранах", - заявив Сарапінас.